Ladispoli | quasi due etti di droga in casa arrestato 20enne

Nell’ambito dei controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un ventenne di Ladispoli trovato in possesso di quasi due etti di hashish. Il giovane, fermato durante un controllo, è stato notato dai militari in atteggiamento sospetto. Alla perquisizione personale è seguita quella domiciliare, che ha portato alla scoperta di circa 190 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione. Il 20enne è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

