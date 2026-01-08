Incidente in A14 riaperto il raccordo di Casalecchio | code fino a 3 chilometri

Nella mattinata del 8 gennaio 2026, si è verificato un incidente tra un tir e un’auto sulla A14, all’altezza del raccordo di Casalecchio di Bologna. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8:45, ha causato rallentamenti e code fino a 3 chilometri. La strada è stata successivamente riaperta, consentendo il deflusso del traffico. Si consiglia di verificare lo stato della viabilità prima di mettersi in viaggio.

Bologna, 8 gennaio 2026 – Incidente tra un tir e un’auto poco prima delle 8,45 in A14 sul raccordo di Bologna Casalecchio all’altezza del km 5. Per questo il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna-Casalecchio in direzione dell’A1 Milano-Napoli, è stato chiuso fino alle 10 circa. Traffico in tilt. Il traffico, vista anche l’ora di punta è ovviamente andato in tilt. Fino alla riapertura si sono registrati fino a 3 chilometri di coda in A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e il bivio con il Raccordo di Casalecchio. Poi la situazione è andata via via risolvendosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14, riaperto il raccordo di Casalecchio: code fino a 3 chilometri Leggi anche: Incidente in A14, chiuso il raccordo di Casalecchio: traffico in tilt Leggi anche: Code di oltre 4 chilometri lungo l'autostrada A14 per un incidente fra Pescara ovest e Pescara sud La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente in A14, chiuso il raccordo di Casalecchio: traffico in tilt - Bologna, 8 gennaio 2026 – Incidente tra un tir e un’auto poco prima delle 8,45 in A14 sul raccordo di Bologna Casalecchio all’altezza del km 5. msn.com

