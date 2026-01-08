Incendio in un appartamento a Torino Crocetta | morta la donna che ha riportato ustioni sul 40% del corpo

Il 16 dicembre, un incendio si è sviluppato in un appartamento di corso Re Umberto 32 a Torino, causando gravi ustioni a una donna di 81 anni. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, la vittima ha riportato ustioni sul 40% del corpo ed è deceduta nelle ore successive. L’incidente ha mobilitato le autorità locali e i vigili del fuoco, che stanno indagando sulle cause dell’incendio.

