Incendio in un appartamento a Torino Crocetta | morta la donna che ha riportato ustioni sul 40% del corpo

Da torinotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 dicembre, un incendio si è sviluppato in un appartamento di corso Re Umberto 32 a Torino, causando gravi ustioni a una donna di 81 anni. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, la vittima ha riportato ustioni sul 40% del corpo ed è deceduta nelle ore successive. L’incidente ha mobilitato le autorità locali e i vigili del fuoco, che stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Non ce l’ha fatta la donna di 81 anni che il 16 dicembre è rimasta ustionata nell’incendio divampato in un appartamento al secondo piano del palazzo di corso Re Umberto 32 a Torino. L’anziana è morta all'ospedale Cto il 3 gennaio 2026, a distanza di 18 giorni dal rogo. La donna aveva riportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

