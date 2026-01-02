L' incendio dell' ex casa baronale | il 65enne ha riportato ustioni sul 60% del corpo trasferito a Catania

Un uomo di 65 anni, originario della Germania, è stato trasferito al centro grandi ustioni di Catania dopo aver riportato ustioni sul 60% del corpo in un incendio nella sua abitazione ad Alessandria della Rocca. L'incidente, avvenuto ieri sera, ha richiesto un intervento tempestivo e specialistico per le gravi ferite riportate.

È stato trasferito - dall'ospedale di Corleone, nel Palermitano - al centro Grandi ustioni del Cannizzaro di Catania il sessantacinquenne tedesco che ieri sera s'è trasformato in una torcia umana a causa dell'incendio scoppiato nella sua abitazione di via Umberto ad Alessandria della Rocca. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

