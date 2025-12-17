Incendio a Torino Crocetta | a fuoco un appartamento in un palazzo cinque intossicati in ospedale

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di un palazzo in via Loria, Torino, poco dopo la mezzanotte di mercoledì 17 dicembre 2025. L'incendio ha coinvolto un appartamento nel quartiere Crocetta, provocando cinque persone intossicate che sono state ricoverate in ospedale. La scena è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine.

Un incendio è divampato in un appartamento del palazzo di via Loria angolo via Chisone a Torino poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Dai primi riscontri, cinque persone sono state trasportate in ambulanza negli ospedali Mauriziano e Molinette dai sanitari del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incendio a Torino Mirafiori Nord: a fuoco un appartamento, ci sono degli intossicati Leggi anche: Incendio a Torino Barriera di Milano: a fuoco un appartamento in un palazzo, morti due cani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incendio a Torino, il momento in cui le fiamme si estendono su tutto il tetto dello stabile Incendio in un edificio residenziale a Torino, una ustionata grave - Un incendio si è sviluppato in un edificio residenziale in corso Re Umberto a Torino, nel quartiere centrale della Crocetta. ansa.it

Gravi ustioni per una donna anziana in un incendio in Crocetta a Torino - L’allarme a Torino in corso Re Umberto, la donna ha ustioni sul 40% del corpo. lastampa.it

Incendio questa mattina in un appartamento di corso Re Umberto 32 a Torino. Sul posto sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco per un totale di 17 unità - facebook.com facebook

Incendio in un edificio residenziale a Torino, un ustionato grave. E' stata evacuata la palazzina, nel quartiere Crocetta #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.