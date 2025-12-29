Buen Camino gli incassi da record battono pure le polemiche | Checco Zalone logora chi non ce l' ha
La prima parte delle festività si chiude con il box office stratosferico trainato da Luca Medici e Gennaro Nunziante, ancora capaci di "unire" l'Italia. E Avatar: Fuoco e Cenere? Bene, ma la durata eccessiva non aiuta la programmazione delle sale. Record. Buen Camino con 27 milioni incassati in meno di una settimana ha segnato la miglior apertura di un film di Natale. C'era da aspettarselo, per buona pace di quelli che, dimenticando che il cinema è sì un'arte ma anche (e soprattutto?) un'industria, hanno pontificato sullo spessore (?) di Checco Zalone. C'è chi l'ha definito ormai buonista, chi ha criticato il comico per essere compiacente verso un pubblico sciatto che al cinema non ci va mai, essendo amato principalmente da uno spettatore conservatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
