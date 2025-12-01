Torturato e picchiato dagli altri detenuti nel carcere minorile Il padre | Non lasciatelo morire

“ Non lasciatelo morire dietro quelle sbarre”. A parlare è il padre del 14enne arrestato un mese fa con l’accusa di aver ricattato per mesi e violentato una ragazzina di Sulmona appena 12enne.Con lui erano stati arrestati il cugino 18enne del ragazzo e un 17enne. L’appello del padre è scattato dopo una visita al figlio nel carcere minorile di Casal del Marmo (Roma). Il 14enne, presente all’incontro visibilmente sfigurato, avrebbe raccontato al padre le sevizie e i dispetti quotidianamente subiti dagli altri detenuti. Segnalate anche minacce di morte e richieste di droga da parte dei detenuti al giovane, che si ipotizza possa essere stato preso di mira per la gravità del reato contestato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Torturato e picchiato” dagli altri detenuti nel carcere minorile. Il padre: “Non lasciatelo morire”

News recenti che potrebbero piacerti

Il papà del 14enne, accusato di violenza sulla 12enne di Sulmona, denuncia lesioni e minacce subite dal figlio nel carcere di Casal del Marmo a Roma. «Mio figlio è stato di nuovo picchiato in carcere, anzi stavolta torturato», denuncia il papà del ragazzo. «Gli - facebook.com Vai su Facebook

"Mio figlio picchiato e torturato in carcere". La denuncia del padre di un 14enne accusato di abusi su una 12enne ift.tt/wgCSBbz Vai su X

“Torturato e picchiato” dagli altri detenuti nel carcere minorile. Il padre: “Non lasciatelo morire” - Il padre denuncia: "Mio figlio sfigurato in carcere dopo l'arresto per violenza su una 12enne. Come scrive ilfattoquotidiano.it

In carcere per stupro a una ragazzina, 14enne pestato dagli altri detenuti. Il papà in lacrime: «Ho paura che da lì esca morto» - Poco più di un mese fa è stato arrestato insieme a un 17enne e a suo cugino 18enne perché accusato di aver ricattato per mesi e violentato una ragazzina di 12 ... Segnala msn.com

"Torturato" e "picchiato" in carcere il ragazzo di 14 anni che avrebbe abusato di una 12enne - Un ragazzo di 14 anni, uno di quelli detenuti con l'accusa di aver abusato una 12enne e di aver poi diffuso i video su WhatsApp, denuncia di essere stato "torturato" e "picchiato" nel carcere minorile ... ilpescara.it scrive