Il Venezuela libererà diversi detenuti Fonti | buone probabilità che ci sia anche Alberto Trentini

Il Venezuela ha annunciato la prossima liberazione di un numero significativo di detenuti, sia venezuelani che stranieri. Secondo fonti ufficiali, tra i beneficiari potrebbe esserci anche Alberto Trentini. L'evento rappresenta una delle iniziative volte a rivedere le condizioni del sistema carcerario nel paese, senza specificare i criteri o le tempistiche precise.
Roma, 8 gennaio 2026 – Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la " liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". Rodríguez ha affermato che la decisione è stata presa in modo "unilaterale" dal governo di Caracas con l'obiettivo di "favorire e raggiungere la pace". Ulteriori dettagli sul numero di prigionieri liberati e le identità degli stessi veranno comunicati in un secondo momento, ha aggiunto Rodríguez. Fonti della Farnesina riferiscono che ci sono buone probabilità che fra i liberati figuri anche Alberto Trentini, il cooperante di 46 anni detenuto in carcere in Venezuela da 419 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
