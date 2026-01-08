Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri

Il governo venezuelano ha annunciato la prossima liberazione di Luigi Gasperin, cittadino italiano attualmente detenuto nel paese. Rimangono in attesa di definizione anche le condizioni di rilascio di Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri. Questa decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle politiche carcerarie del Venezuela, con un'attenzione crescente alle relazioni internazionali e ai casi di detenuti stranieri.

