Venezuela libero a breve l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri

Il governo venezuelano ha comunicato la prossima liberazione di Luigi Gasperin, cittadino italiano detenuto nel paese. Attualmente, sono in attesa di nuovi sviluppi riguardo anche ad Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche e nei processi di dialogo tra Italia e Venezuela.

Il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri stranieri: a breve lo sarà Gasperin. Attesa per gli altri tre italiani: il cooperante Trentini, Burlò e Pilieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Venezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri Leggi anche: Il Venezuela libera Luigi Gasperin, attesa e speranza anche per Alberto Trentini: «Diversi stranieri rilasciati» Leggi anche: Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò, torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini: “Vogliamo riabbracciarlo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, secondo maxi rilascio di prigionieri politici. Ma non c’è Alberto Trentini; Alberto Trentini detenuto a Caracas: ore di angoscia per le sorti del cooperante veneziano: «Liberatelo subito»; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25. Venezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri - Il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri stranieri: a breve lo sarà Luigi Gasperin. msn.com

Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Venezuela: gli USA sequestrano petroliera con bandiera russa __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Neanche una lacrima per #Maduro. #Venezuela libero x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.