Il Venezuela libera Luigi Gasperin attesa e speranza anche per Alberto Trentini | Diversi stranieri rilasciati

Il Venezuela ha rilasciato diversi stranieri, tra cui Luigi Gasperin, segnando un passo verso una possibile apertura internazionale. La decisione del regime venezuelano, in attesa di rafforzare relazioni con gli Stati Uniti e altri paesi, rappresenta un segnale di disponibilità e dialogo. La notizia alimenta speranze e aspettative, anche per altri cittadini coinvolti in situazioni simili, in un contesto di tensioni e tentativi di dialogo diplomatico.

Venezuela, i tempi per la liberazione di Trentini restano incerti. Intanto Rodríguez allenta le restrizioni carcerarie - Mentre i tempi per la liberazione dell'italiano restano incerti, il Venezuela allenta alcune misure carcerarie. ilfattoquotidiano.it

Alberto Trentini e gli altri italiani in carcere in Venezuela, da Mario Burlò a Biagio Pilieri - Cresce la preoccupazione per una quindicina di connazionali incarcerati in Venezuela: il governo segue il caso di Trentini, ma anche Burlò e Pilieri ... virgilio.it

Il Venezuela post-Maduro libera “un numero significativo” di prigionieri politici. Ci sono anche stranieri. Di Maurizio Stefanini x.com

Mentre il Venezuela si libera dal giogo di Maduro, la Cgil corre in piazza a difendere il tiranno. Ma l’affondo di Paolo Mieli rovina la festa di strada e mette a nudo l’ultima farsa di un sindacato che non si occupa più di operai, ma di scudi umani per i despoti co - facebook.com facebook

