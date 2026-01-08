Il Venezuela libera Luigi Gasperin attesa e speranza anche per Alberto Trentini | Diversi stranieri rilasciati

Da leggo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezuela ha rilasciato diversi stranieri, tra cui Luigi Gasperin, segnando un passo verso una possibile apertura internazionale. La decisione del regime venezuelano, in attesa di rafforzare relazioni con gli Stati Uniti e altri paesi, rappresenta un segnale di disponibilità e dialogo. La notizia alimenta speranze e aspettative, anche per altri cittadini coinvolti in situazioni simili, in un contesto di tensioni e tentativi di dialogo diplomatico.

Il traballante regime venezuelano manda un segnale di apertura agli Stati Uniti e al resto del mondo nella speranza di incassare una legittimazione: la liberazione di «un numero. 🔗 Leggi su Leggo.it

il venezuela libera luigi gasperin attesa e speranza anche per alberto trentini diversi stranieri rilasciati

© Leggo.it - Il Venezuela libera Luigi Gasperin, attesa e speranza anche per Alberto Trentini: «Diversi stranieri rilasciati»

Leggi anche: Venezuela, rilasciati prigionieri anche stranieri. Madrid: «Liberati 4 spagnoli». Cresce l'attesa per Alberto Trentini

Leggi anche: Venezuela libera i detenuti, anche stranieri. Speranza per Alberto Trentini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

venezuela libera luigi gasperinVenezuela, libero a breve l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri - Il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di diversi prigionieri stranieri: a breve lo sarà Luigi Gasperin. msn.com

venezuela libera luigi gasperinVenezuela, i tempi per la liberazione di Trentini restano incerti. Intanto Rodríguez allenta le restrizioni carcerarie - Mentre i tempi per la liberazione dell'italiano restano incerti, il Venezuela allenta alcune misure carcerarie. ilfattoquotidiano.it

venezuela libera luigi gasperinAlberto Trentini e gli altri italiani in carcere in Venezuela, da Mario Burlò a Biagio Pilieri - Cresce la preoccupazione per una quindicina di connazionali incarcerati in Venezuela: il governo segue il caso di Trentini, ma anche Burlò e Pilieri ... virgilio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.