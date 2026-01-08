Il treno Milano-Bolzano è un successo anche per gli ambientalisti In futuro l' aumento delle corse

Il treno Milano-Bolzano, introdotto nel dicembre 2024 e gestito da Trenord, collega le due città in circa quattro ore con fermate intermedie. Da un anno rappresenta una valida alternativa al trasporto su strada, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni. Con l’aumento delle corse previsto in futuro, questa linea si conferma come una scelta sostenibile e comoda per i viaggi tra Lombardia e Alto Adige.

Da un anno collega Milano e Bolzano in 4 ore con diverse fermate intermedie: è il Regio Express gestito da Trenord, istituito dal 15 dicembre 2024 con collegamenti quotidiani. Già nelle prime settimane si era capito che fosse un servizio apprezzato, con 2mila passeggeri giornalieri di cui circa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Treno Milano-Bolzano: il bilancio è positivo, le corse continueranno Leggi anche: Aumento degli orsi abbattibili, gli ambientalisti: "Un cavallo di Troia: ecco perché" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Treno Milano-Bolzano: il bilancio è positivo, le corse continueranno - Secondo gli assessori delle due regioni dal dicembre 2024 il “RegioExpress” ha saputo intercettare al meglio le esigenze dei pendolari e dei turisti ... msn.com Assessore Lombardia, valutiamo nuove corse RegioExpress Milano-Bolzano - Bolzano, il bilancio "è decisamente positivo" per la Regione Lombardia tanto che l'obiettivo è quello di introdurre nuove corse. ansa.it

Bilancio positivo per il RegioExpress Milano-Bolzano a un anno dall’avvio - L'obiettivo è stato centrato: offrire un'alternativa concreta all'auto privata e favorire una mobilità sostenibile su ferro. italpress.com

Dopo l’omicidio del 34enne Alessandro D’Ambrosio è arrivato in treno a Milano, poi è salito su un tram fino all'ospedale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.