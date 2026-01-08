Treno Milano-Bolzano | il bilancio è positivo le corse continueranno

Il servizio ferroviario tra Milano e Bolzano si conferma efficace, con un bilancio positivo e un continuo impegno a mantenere e migliorare le corse. Regione Lombardia e le Province autonome di Bolzano e Trento evidenziano la soddisfazione per i risultati ottenuti e confermano la volontà di proseguire con le attività di trasporto su questa tratta, garantendo collegamenti affidabili e sostenibili per cittadini e pendolari.

Milano, 8 gennaio 2026 – Regione Lombardia e Province autonome di Bolzano e Trento esprimono soddisfazione congiunta. A poco più di un anno dall'avvio del servizio “ RegioExpress Milano-Bolzano ” il bilancio dell'iniziativa, frutto della collaborazione tra le due regioni, è decisamente positivo. Secondo gli assessorati, dal 15 dicembre 2024 il collegamento quotidiano tra Milano Porta Garibaldi e Bolzano, effettuato con i moderni treni ' Caravaggio ', ha saputo intercettare le esigenze di pendolari, viaggiatori e turisti riuscendo a raggiungere l'obiettivo di offrire un'alternativa concreta all'auto privata e a favorire una mobilità sostenibile su ferro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

