Il Sudamerica è più cinese che americano oggi | ecco perché Trump lo sta attaccando

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il Sudamerica ha assunto un ruolo strategico sempre più importante per la Cina, superando le tradizionali relazioni con gli Stati Uniti. La crescente presenza cinese nella regione ha suscitato attenzione e preoccupazioni a livello internazionale. In questo contesto, le tensioni tra Stati Uniti e Cina si riflettono anche nelle politiche adottate nei confronti di questa area, considerata cruciale per gli equilibri globali.

Se si può resettare Caracas, si può resettare la Via della Seta? Il Sudamerica è uno snodo sempre più cinese. È per questo – non solo per le risorse – che Trump colpisce con un potenziale danno da 18 miliardi per la Cina. Xi però non risponde con i missili, ma con la legge. Tuttavia, come ergersi a paladino dell’ordine globale ora che il disordine rende Taiwan più vulnerabile?. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Tra Xi e Trump c’è di mezzo Alibaba: un rapporto segreto svela lo spionaggio dell’e-commerce cinese sull’esercito americano

Leggi anche: Thomas Pynchon aveva previsto tutto, ecco perché leggere il misterioso scrittore che oggi è più rilevante che mai

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.