Thomas Pynchon aveva previsto tutto ecco perché leggere il misterioso scrittore che oggi è più rilevante che mai

Wired.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Una battaglia contro l'altra a Bugonia (e I Simpson) lo schermo si ispira a lui. Ma la sua influenza è molto più ampia e tentacolare di quanto possiamo pensare. 🔗 Leggi su Wired.it

thomas pynchon aveva previsto tutto ecco perch233 leggere il misterioso scrittore che oggi 232 pi249 rilevante che mai

© Wired.it - Thomas Pynchon aveva previsto tutto, ecco perché leggere il misterioso scrittore che oggi è più rilevante che mai

Altre letture consigliate

Thomas Pynchon, il nono romanzo martedì in libreria - (di Alessandra Baldini) Thomas Pynchon torna in libreria il 7 ottobre, 12 anni dopo Bleeding Edge. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Thomas Pynchon Aveva Previsto