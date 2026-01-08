Il Re dei casting sbarca in Valle d’Itria | Maurizio Cusano a Martina Franca per svelare i segreti del cinema

Il “Re dei casting”, Maurizio Cusano, sarà a Martina Franca il 10 gennaio alle 18:00, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alle Attività Culturali, offre un’occasione per approfondire i segreti del cinema e della recitazione. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere meglio il mondo dello spettacolo e le sue dinamiche.

Tarantini Time Quotidiano Sabato 10 Gennaio, alle 18.00, nel Salotto Cinese  del Palazzo Ducale di Martina Franca, l’Amministrazione Comunale per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo ha organizzato un evento imperdibile per gli appassionati di cinema, della recitazione e per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. Maurizio Cusano, noto nell’ambiente cinematografico come il “ Re dei casting ”, sarà ospite a Martina Franca. Cusano, che nella sua illustre carriera ha contribuito a oltre 100 film, inclusi colossal di Hollywood come  Godzilla e Kong – Il nuovo impero  e  Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, incontrerà il pubblico in una serata dedicata ai retroscena della settima arte raccontando la sua vita attraverso la presentazione del suo volume  Grazie al Cinema, edito da StreetLib Edizioni, che sta riscuotendo grande successo a livello nazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

