Riprese del film Idillio in Valle d' Itria | casting aperti ai residenti del Brindisino

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARTINA FRANCA (TARANTO) - Sono aperti anche ai residenti della provincia di Brindisi, oltre a quelli di Taranto e Bari, i casting per la selezione di figuranti e generici del filmIdillio” di Pierluigi Ferrandini. La produzione di Altre Storie con Rai avvierà le riprese nei dintorni di Martina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

