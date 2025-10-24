Riprese del film Idillio in Valle d' Itria | casting aperti ai residenti del Brindisino
MARTINA FRANCA (TARANTO) - Sono aperti anche ai residenti della provincia di Brindisi, oltre a quelli di Taranto e Bari, i casting per la selezione di figuranti e generici del film “Idillio” di Pierluigi Ferrandini. La produzione di Altre Storie con Rai avvierà le riprese nei dintorni di Martina. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
