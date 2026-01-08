il progetto verso casa si consegnano le chiavi di quattro appartamenti

Il progetto “Verso casa” prevede la consegna di quattro appartamenti ristrutturati, precedentemente inutilizzati o abbandonati. Gli spazi sono destinati a mamme single con bambini, vittime di violenza o migranti, offrendo loro un ambiente sicuro e dignitoso. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione e il sostegno a chi necessita di una nuova possibilità abitativa, contribuendo a rinnovare spazi urbani e a rafforzare il senso di comunità.

Case sfitte e inutilizzate perché da ristrutturare, rimesse finalmente a nuovo. Le abiteranno mamme single con bambini o vittime di violenza, ma anche migranti. È il progetto Verso Casa lanciato un paio di anni fa e che mercoledì prossimo diventerà operativo. Il 14 gennaio verranno inaugurati gli appartamenti destinati a percorsi di autonomia abitativa per famiglie monogenitoriali e donne sole in situazione di fragilità. Il progetto è stato finanziato da Fondazione Cariplo tramite il bando di Housing sociale per persone fragili, con la collaborazione di Comune di Lecco, impresa sociale Girasole (ente capofila), Aler Como, Lecco e Sondrio, e cooperativa sociale L’Arcobaleno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

