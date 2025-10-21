Case popolari il caso Terni | Seicento appartamenti sfitti voglio le chiavi per le famiglie che ne hanno bisogno
“Voglio le chiavi dei seicento appartamenti Ater che a Terni sono sfitti per mancanza di manutenzioni. Le voglio per darle alle famiglie che hanno bisogno, perché c’è un diritto alla casa che rappresenta un elemento importante anche per far girare l’economia di una città”.A “sollecitare”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
