Terni Bandecchi | Voglio le chiavi dei seicento appartamenti sfitti La Regione | Trenta case pronte ma il Comune non le assegna

Botta e risposta a distanza tra Stefano Bandecchi e Fabio Barcaioli. Oggetto del contendere le abitazioni dell’Ater da mettere a disposizione alle famiglie, inserite nelle graduatorie ed in attesa dell’assegnazione degli alloggi. Il primo cittadino ha dichiarato: “Voglio le chiavi dei seicento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

#Terni, #Bandecchi e il #codice di #comportamento: «#Comune deve riprendere a fare il proprio mestiere» https://umbriaon.it/terni-bandecchi-e-il-codice-di-comportamento-comune-deve-riprendere-a-fare-il-proprio-mestiere/… #sindaco #conflittointeresse - X Vai su X

Antonio De Angelis (FI) va al dunque: «Un risparmio di 50mila euro per il Comune di Terni» #terni #napoli #Bandecchi #campania #forzaitalia - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo ospedale Terni, Bandecchi: «Se lo fate, mi dimetto». Destra e sinistra in ordine sparso - Aspetta di sapere quando ‘saranno effettivamente necessarie le chiavi per aprire il nuovo ospedale di Terni’, di cui ultimamente si parla sempre più, e intanto tiene ancora ben salde nelle tasche le c ... Segnala umbria24.it

Battibecco Boccia-Sardone. “Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi ma ho scelto Bandecchi”.”Voglio il nome”. Su La7 - Scambio al vetriolo tra la candidata di Bandecchi e l’eurodeputata leghista: volano ironie e accuse di millanterie ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Terni. Nuovo ospedale, Bandecchi offre l'area dell'aviosuperficie: «Non voglio speculazioni» - TERNI Il sindaco di Terni, nonché presidente della Provincia, Stefano Bandecchi "mena" a destra e sinistra, e ce le ha per tutti: dai politici locali a presunti speculatori pronti a fare affari con la ... Lo riporta ilmessaggero.it