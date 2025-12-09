Il dottor Marco Biagini eletto presidente della Società Italiana di Pneumologia Toscana-Umbria
Il dottor Marco Biagini, direttore della Uosd Pneumologia Territoriale della Asl Toscana sud est, è stato eletto Presidente della Società Italiana di Pneumologia (SipIrs), Sezione interregionale Toscana e Umbria, con l’obiettivo, per il biennio 2026-2027, di coordinare le attività dedicate alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Comune di Alcamo Stamattina ha preso servizio il dottor Marco Conigliaro, il nuovo dirigente della Direzione 6 - Servizi alla persona, servizi sociali, socio-sanitari distrettuali, sociale territoriale, gestione e rete dei servizi per la comunità, il dott. Marco Conigliar - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo, il dottor Marco Biagini eletto Presidente della Società Italiana di Pneumologia Toscana-Umbria - Il direttore della UOSD Pneumologia Territoriale della Asl Toscana sud est guiderà il biennio 2026- Da msn.com