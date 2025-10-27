Società nazionale di neurologia il professore Mario Zappia eletto presidente
Mario Zappia è da oggi il nuovo presidente della Società italiana di neurologia. La nomina è stata ufficializzata oggi, nel corso del 55° congresso nazionale della Società nazionale di neurologia (Sin) in corso a Padova. Zappia - riferisce la società scientifica - ha iniziato la sua carriera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
