Società nazionale di neurologia il professore Mario Zappia eletto presidente

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Mario Zappia è da oggi il nuovo presidente della Società italiana di neurologia. La nomina è stata ufficializzata oggi, nel corso del 55° congresso nazionale della Società nazionale di neurologia (Sin) in corso a Padova. Zappia - riferisce la società scientifica - ha iniziato la sua carriera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

