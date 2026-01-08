Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN energia elettrica oggi, 8 gennaio 2026, è di 0,1287 €/kWh. In questo aggiornamento, analizziamo l’andamento e le variazioni orarie del prezzo unico nazionale, offrendo una panoramica chiara e precisa sui trend recenti e le fluttuazioni di mercato.

L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 8 Gennaio 2026 Il prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica oggi, 8 Gennaio 2026, si attesta a 0,1287 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (7 Gennaio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0848 €kWh e il massimo di 0,1523 €kWh. Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare la fascia tra l’1:00 e le 6:00), mentre il picco di prezzo si è registrato tra le 16:00 e le 18:00, confermando la tendenza di una maggiore domanda nelle ore serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 08012026 0,1287 +0,064 07012026 0,1210 +0,060 06012026 0,1151 -0,074 05012026 0,1226 +0,016 04012026 0,1067 -0,034 03012026 0,1041 -0,009 02012026 0,1051 -0,034 01012026 0,1064 -0,034 31122025 0,1099 +0,009 30122025 0,1090 -0,046 29122025 0,1137 +0,093 28122025 0,1044 -0,014 27122025 0,1029 -0,045 26122025 0,1073 +0,005 25122025 0,1068 -0,035 24122025 0,1103 -0,033 23122025 0,1135 -0,0003 22122025 0,1138 +0,061 21122025 0,1076 -0,049 20122025 0,1125 -0,067 19122025 0,1191 -0,013 18122025 0,1204 +0,002 17122025 0,1201 -0,017 16122025 0,1218 +0,005 15122025 0,1167 +0,009 14122025 0,1076 +0,0002 13122025 0,1076 -0,078 12122025 0,1154 -0,015 11122025 0,1169 +0,003 10122025 0,1191 +0,041 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) 012026 0,1137 122025 0,1155 112025 0,1171 102025 0,1110 092025 0,1091 082025 0,1088 072025 0,1131 062025 0,1118 052025 0,0936 042025 0,0999 032025 0,1205 022025 0,1504 012025 0,1440 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

