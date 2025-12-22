Sindacati e Consorzio Bonifica Parmense | presentato il regolamento dell' Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui
Nell'ambito dell'Accordo per il rinnovo del biennio economico per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, è stato presentato il regolamento Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui, che si propone di disciplinare tutte le attività attraverso la specificazione delle norme statutarie alla luce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Consorzi di bonifica, emendamento "salvo" e sindacati soddisfatti: "Ora però l'Ars voti la riforma"
Leggi anche: Consorzio di Bonifica del Gargano, sindacati annunciano lo sciopero: "No allo spostamento della sede a Cagnano"
Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali alla Apell di San Giovanni Teatino | vince la Fim Cisl.
Bonifica Parmense, terminate le elezioni consortili - Concluse le operazioni di voto nei 5 seggi di Parma e nelle 21 sedi dislocate nei comuni della provincia. parmatoday.it
Abitato medievale rinvenuto durante lavori di Bonifica Parmense - È stato ufficialmente trovato il 'Casouri' (noto anche come 'Casalauri'), un abitato di età rinascimentale citato, da fonti storiche, come plausibilmente ubicato nell'area di ... ansa.it
Consorzio di Bonifica in agitazione: "Ignorate le richieste dei lavoratori" - Stop alla trattativa per il rinnovo del contratto, sindacati sul piede di guerra. ilrestodelcarlino.it
#Messina. A tutela dei lavoratori i sindacati chiamano in causa il Consorzio Autostrade Siciliane - facebook.com facebook
Sindacati e Bonifica Parmense: regolamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.