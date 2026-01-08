Il più atroce rapimento

Da oggi è disponibile una nuova serie originale Paramount+. Si intitola Girl Taken ed è un thriller psicologico britannico, di sei puntate da un'ora, che picchia veramente duro sui nervi dello spettatore. Ideata da David Turpin, la serie ha un cast di prim'ordine in cui spicca la magistrale interpretazione di Alfie Allen (che tutti ricordano come il Theon Greyjoy della serie HBO Il Trono di Spade). Ispirata al romanzo Baby Doll di Hollie Overton, Girl Taken segue le vicende di Lily e Abby, due sorelle gemelle che vivono in un piccolo borgo dell'Inghilterra. La quotidianità delle due ragazze è completamente stravolta quando Lily viene rapita da Rick Hansen, un giovane insegnante rispettato e apprezzato dalla comunità locale e, quindi, insospettabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

