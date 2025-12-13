Ritrovamento spaventoso proprio lì | C’è più di un corpo La morte atroce e drammatica

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ritrovamento inquietante si è verificato nel fronte orientale dell’Ucraina, vicino a Liman, nella regione di Kharkiv. Sono stati trovati diversi corpi senza vita di militari ucraini, vittime delle dure condizioni climatiche della zona. La scoperta solleva molte domande sulle circostanze della loro morte e sulla situazione in quel tratto di conflitto.

Un ritrovamento drammatico arriva dal fronte orientale dell’Ucraina, dove nei pressi di  Liman, nella regione di  Kharkiv, sarebbero stati rinvenuti i corpi senza vita di alcuni militari ucraini morti a causa delle rigide condizioni climatiche. I cadaveri sono stati individuati nelle vicinanze di ex postazioni delle  Forze Armate ucraine, in un’area boscosa teatro di recenti scontri e avanzamenti militari. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza russa, i corpi sarebbero stati scoperti durante un’operazione condotta da unità del gruppo militare  “Nord”, impegnate in manovre offensive nella zona. Thesocialpost.it

ritrovamento spaventoso proprio l236 c8217232 pi249 di un corpo la morte atroce e drammatica

© Thesocialpost.it - Ritrovamento spaventoso, proprio lì: “C’è più di un corpo”. La morte atroce e drammatica