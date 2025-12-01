Sangue ovunque in casa Franco e Gianna trovati morti dal figlio ora il sospetto più atroce

L'arrivo del tardo autunno porta con sé non solo l'aria pungente dei mesi freddi, ma spesso anche una malinconia che si insinua nelle vite private, complice il grigiore del cielo che riflette l'umore di molti. Ci sono storie che restano celate dietro le facciate austere dei palazzi, drammi silenziosi consumati nell'intimità delle mura domestiche, lontani dalla frenesia delle piazze e dal clamore della vita cittadina. La quotidianità, con le sue abitudini rassicuranti e i suoi ritmi scanditi, nasconde a volte crepe profonde, dolori inespressi e verità indicibili che attendono solo il momento più inatteso per esplodere in una catastrofe di proporzioni private.

I corpi sono di Franco Giorgi, 74 anni, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni. La casa era piena di sangue. Ancora non è chiara la dinamica e al momento tutte le ipotesi restano aperte: dall'omicidio-suicidio al duplice omicidio dovuto all’aggressione di terzi. #c - facebook.com Vai su Facebook

