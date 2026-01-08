Il noleggio auto è al 30,6% del mercato nel 2025

Nel 2025, il noleggio auto rappresenta il 30,6% del mercato, confermando la sua posizione come segmento fondamentale dell’industria automotive italiana. Questa crescita riflette un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e nell’offerta di servizi di mobilità, contribuendo a plasmare il futuro del settore. La diffusione del noleggio evidenzia l’importanza di soluzioni flessibili e sostenibili per rispondere alle nuove esigenze di mobilità nel Paese.

(Adnkronos) – Il noleggio veicoli consolida il proprio ruolo di pilastro dell’industria automotive italiana. Nel 2025, secondo l’analisi congiunta ANIASA–Dataforce, le immatricolazioni a noleggio (auto + veicoli commerciali leggeri) hanno raggiunto quota 524.728 unità, in crescita del 10,73% rispetto al 2024, a fronte di un mercato complessivo in lieve flessione (-2,4%). La quota di mercato del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

