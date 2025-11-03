Mercato auto Italia ottobre giù dello 0,6% e privati in fuga Tiene il noleggio abbondano le Km zero

Ottobre 2025 si chiude senza scosse per il mercato automobilistico italiano: secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 125.826, in lieve calo dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2024. Il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno resta negativo: 1.293.366 nuove targhe, pari a -2,7% su base annua e con una distanza ancora profonda dal periodo pre-Covid (-20,4% sul 2019). La fotografia del mercato rivela però un quadro disomogeneo tra i diversi canali di vendita. I privati continuano a frenare: a ottobre il calo è stato dell’11,85%, quasi 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, ottobre giù dello 0,6% e privati in fuga. Tiene il noleggio, abbondano le Km zero

Approfondisci con queste news

Auto elettriche cinesi, il mercato interno è saturo. E la Cina frena la produzione di BEV. Dal piano cinese 2026-2030 è stata esclusa la produzione di auto elettriche, perché il mercato interno ha raggiunto la saturazione - facebook.com Vai su Facebook

Mercato auto: l’Europa rallenta, la Cina arriverà al 13% nel 2030 https://motorionline.com/mercato-auto-leuropa-rallenta-la-cina-arrivera-al-13-nel-2030/… - X Vai su X

Sempre meno acquisti in Italia, calo del 26% a ottobre: il più basso dal 2025 - Le intenzioni d’acquisto degli italiani registrano un crollo del 26% con un generale peggioramento della fiducia nel futuro ... Secondo quifinanza.it

Immatricolazioni auto Italia: ottobre 2025 chiude in pari - 0,55% e circa 126 mila registrazioni, il mese ha chiuso praticamente in pari. Si legge su sicurauto.it

Ripresa del mercato automobilistico in Europa: a settembre vendite su del 10,7% (ma in Italia le auto elettriche sono marginali) - Prosegue la crescita dei brand cinesi in Europa trainata Byd e MG (Saic) e dai modelli plug- Riporta msn.com