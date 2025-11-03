Mercato auto Italia ottobre giù dello 0,6% e privati in fuga Tiene il noleggio abbondano le Km zero

Ottobre 2025 si chiude senza scosse per il mercato automobilistico italiano: secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 125.826, in lieve calo dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2024. Il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno resta negativo: 1.293.366 nuove targhe, pari a -2,7% su base annua e con una distanza ancora profonda dal periodo pre-Covid (-20,4% sul 2019). La fotografia del mercato rivela però un quadro disomogeneo tra i diversi canali di vendita. I privati continuano a frenare: a ottobre il calo è stato dell’11,85%, quasi 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

