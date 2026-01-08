Il Napoli ha sfiorato l’impresa ma l’occasione più pulita per vincere è stata del Verona

Il Napoli ha avuto una buona opportunità di vittoria contro il Verona, che però è sfumata. Secondo il commento di Paolo Condò sul Corriere della Sera, anche il Verona ha perso un’occasione importante, nonostante i due gol di vantaggio. La partita ha evidenziato come, in alcune circostanze, il risultato finale possa rispecchiare un peccato di rimpianto per entrambe le squadre.

Un occasione persa per il Napoli contro il Verona, ma, come sottolinea oggi sul Corriere della Sera il giornalista Paolo Condò, un'occasione ancora più persa per il Verona che nn riesce a vincere nonostante i due gol di vantaggio. "Pur non avendo ancora l'aria di un giudizio universale, lo scontro diretto di domenica definisce chiaramente chi può contare su due risultati. Sorpreso dal blitz del Verona, il Napoli ha soltanto sfiorato un'impresa riuscita quest'anno al Milan in casa del Torino, e a nessun altro: vincere tornando da due gol di svantaggio.

