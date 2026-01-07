Bologna killer del capotreno pronto a scappare in Austria | gli spostamenti e quel

A Bologna, le indagini si concentrano su Marin Jelenic, sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Con un biglietto per l’Austria e un ordine di allontanamento, Jelenic sembra tentare di fuggire. La vicenda solleva interrogativi sulle modalità dell’omicidio e sui successivi spostamenti del sospettato, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sui fatti e assicurare giustizia.

Un biglietto per l'Austria in tasca e un ordine di allontanamento comunitario che porta il suo nome. Si stringe il cerchio intorno a Marin Jelenic, il presunto killer di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni di Bologna, ucciso con un fendente al polmone. Il volto del 36enne croato è stato svelato dalle telecamere che lo .

