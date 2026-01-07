Il killer del capotreno aveva un biglietto per l’Austria | così Marin Jelenic ha organizzato la fuga dopo il delitto

Martedì 7 gennaio 2025, a Desenzano del Garda, Marin Jelenic è stato fermato con due coltelli, mentre tentava di fuggire. Era in possesso di un biglietto per l’Austria, dettaglio che suggerisce un piano di fuga organizzato. Le autorità stanno indagando per verificare se i coltelli siano gli strumenti dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna il 5 gennaio scorso.

Bologna, 7 gennaio 2025 - Quando è stato fermato in stazione a Desenzano del Garda Marin Jelenic aveva con sé due coltelli, armi su cui verranno svolti accertamenti per comprendere se si tratti di quella che ha ucciso il capotreno di Anzola Alessandro Ambrosio, la sera del 5 gennaio a Bologna. Lo ha spiegato il capo della squadra mobile di Bologna Guglielmo Battisti, facendo il punto sulle indagini. Il fermato aveva in particolare precedenti proprio per il porto di coltelli. Il fermo "è un punto di partenza" ha detto, ricostruendo come si sia arrivati all'identificazione del presunto aggressore attraverso le immagini di videosorveglianza.

