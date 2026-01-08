Il giorno dopo la bufera di neve | rimossi i rami e ripulite le strade

Dopo la nevicata che ha interessato Bellaria Igea Marina e la Romagna, le squadre di manutenzione hanno completato le operazioni di rimozione dei rami e di pulizia delle strade. Le operazioni di ripristino hanno permesso di garantire la normale circolazione e la sicurezza degli utenti, assicurando un ambiente ordinato e accessibile a residenti e visitatori.

La Befana ha portato la neve a Bellaria Igea Marina, così come in tutta la Romagna, ma fortunatamente non ha lasciato dietro di sé alcun disago. Quella andata in scena martedì su gran parte della costa romagnola è stata una giornata pienamente invernale, con città, spiagge e piazze ricoperte da un manto bianco, ma senza criticità rilevanti segnalate. Una situazione gestita con ordine ed efficacia grazie all'attivazione tempestiva del piano neve e al lavoro coordinato della macchina comunale. Fin dalle prime ore della mattinata, l'attenzione si è concentrata sui punti più sensibili del territorio, a partire dalla viabilità delle varie strade.

