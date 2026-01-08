Il finlandese dei record alla Pikes Peak

Il finlandese dei record alla Pikes Peak La Peugeot ha scelto di adattare un progetto già collaudato nelle competizioni più impegnative, come la Dakar, piuttosto che partire da zero per la Pikes Peak. Questa strategia ha permesso di combinare affidabilità e innovazione, puntando su un modello consolidato per affrontare una delle sfide più prestigiose dell’automobilismo. Un approccio che dimostra come l’esperienza accumulata in ambienti estremi possa essere valorizzata anche in contesti diversi.

La Peugeot scelse di non partire da zero alla Pikes Peak, ma di rielaborare un concetto già collaudato nelle competizioni più dure al mondo: quello delle vetture sviluppate per la Dakar. La base concettuale fu la 405 Grand Raid, progettata per l'edizione africana del 1987. Tuttavia, la versione destinata a Pikes Peak era qualcosa di .

