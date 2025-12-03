Così un orologio atomico ottico finlandese sta riscrivendo la definizione del secondo stabilendo un nuovo record

Lo studio di un team di esperti del centro di metrologia Vtt Mikes presenta una misurazione della frequenza ottica più accurata finora raggiunta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Così un orologio atomico ottico finlandese sta riscrivendo la definizione del secondo, stabilendo un nuovo record

Altre letture consigliate

Come funziona l’orologio atomico più preciso al mondo e quali sono le sue possibili applicazioni - Un gruppo di ricercatori del Joint Institute for Laboratory Astrophysics (Jila), un’istituzione congiunta del National Institute of Standards and Technology (Nist) e della University of Colorado ... Segnala wired.it

Orologio atomico batte ogni record di precisione - Ricercatori del JILA hanno stabilito un nuovo record mondiale con un orologio a reticolo ottico che mantiene la coerenza atomica per 118 secondi, raggiungendo una precisione di 1,5×10–18 in un secondo ... Da tomshw.it

Costruito l'orologio atomico più preciso al mondo - Realizzato negli Stati Uniti l'orologio atomico più preciso e accurato al mondo, il primo in grado di rilevare su scala microscopica gli effetti della gravità previsti dalla teoria della relatività ... Lo riporta ansa.it

Nuovo record per l'orologio atomico più preciso al mondo - Misura il tempo con un'accuratezza che arriva a 19 cifre decimali, il nuovo orologio atomico più preciso al mondo: basato su una tecnologia agli ioni di alluminio di nuova generazione, è stato messo a ... Si legge su ansa.it

È record: il nuovo orologio atomico del NIST spacca (letteralmente!) il secondo - NIST ha realizzato il nuovo orologio atomico più preciso del mondo, con accuratezza fino alla diciannovesima cifra decimale. Si legge su hwupgrade.it

Realizzato negli Stati Uniti l’orologio atomico più preciso e accurato al mondo - Negli Stati Uniti è stato realizzato l’orologio atomico più preciso e accurato al mondo, il primo in grado di rilevare su scala microscopica gli effetti della gravità previsti dalla teoria della ... Si legge su blitzquotidiano.it