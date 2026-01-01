Quando la Mouton schiaffeggiò gli Unser alla Pikes Peak

Nel 1985, Michèle Mouton vinse la Pikes Peak, stabilendo un record ancora ricordato. Sebbene attualmente non sia più il record assoluto del tracciato, la sua vittoria rimane significativa per due motivi: è l’unica donna ad aver trionfato nella classifica generale e il suo tempo ha segnato un punto di riferimento storico. Questa impresa rappresenta un momento importante nel motorsport, sottolineando il valore della sua performance e il suo ruolo pionieristico.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.