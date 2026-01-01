Quando la Mouton schiaffeggiò gli Unser alla Pikes Peak
Nel 1985, Michèle Mouton vinse la Pikes Peak, stabilendo un record ancora ricordato. Sebbene attualmente non sia più il record assoluto del tracciato, la sua vittoria rimane significativa per due motivi: è l’unica donna ad aver trionfato nella classifica generale e il suo tempo ha segnato un punto di riferimento storico. Questa impresa rappresenta un momento importante nel motorsport, sottolineando il valore della sua performance e il suo ruolo pionieristico.
Nonostante il record del tracciato della Pikes Peak non sia più il suo e i nuovi record siano decisamente più bassi, quello di Michèle Mouton resta il più prestigioso per due ragioni fondamentali: è tuttora l’unica donna ad aver vinto la gara nella classifica assoluta, battendo tutti gli uomini, e il suo tempo fu ottenuto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
