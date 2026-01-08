Il coming out di Riccardo 15 anni | Iniziò con un Whatsapp | Mi piacciono i tipi

Riccardo, un ragazzo di 15 anni di Piemonte, condivide la sua esperienza di coming out, iniziata un anno fa attraverso un messaggio su WhatsApp: “Mi piacciono i tipi”. La Stampa presenta oggi il suo intervento, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso su un percorso di crescita e autenticità, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e di un ambiente di supporto per i giovani in fase di scoperta di sé.

