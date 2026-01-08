Il coming out di Riccardo 15 anni | Iniziò con un Whatsapp | Mi piacciono i tipi
Riccardo, un ragazzo di 15 anni di Piemonte, condivide la sua esperienza di coming out, iniziata un anno fa attraverso un messaggio su WhatsApp: “Mi piacciono i tipi”. La Stampa presenta oggi il suo intervento, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso su un percorso di crescita e autenticità, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e di un ambiente di supporto per i giovani in fase di scoperta di sé.
La Stampa oggi ospita l’intervento di Riccardo, uno studente piemontese di 15 anni, che un anno fa ha fatto coming out. Oggi il ragazzo scrive un intervento sul quotidiano per raccontare come è andata. Tutto è iniziato con un messaggio whatsapp che risale esattamente a un anno fa: «Cri, mi sa che mi piacciono i tipi. NON DIRLO A NESSUNO». L’annuncio su Whatsapp. «Oggi, a distanza di un anno, ho pensato a quel momento e ci ho riflettuto tanto. Fare coming out vuole dire mettersi a nudo su un tema che per tanti ragazzi e ragazze è difficile da affrontare e che porta con sé tante difficoltà correlate. 🔗 Leggi su Open.online
