Alfonso Signorini | Feci coming out a 30 anni con il Cardinal Martini Mi innamorai e trovai il coraggio

Alfonso Signorini ospite di CTCF stasera ha ricordato il suo coming out, fatto a 30 anni: "Insegnavo ai gesuiti, vivevo tutto con molto contrasto interiore", il racconto a Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

