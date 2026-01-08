Il canale tra speranze e incognite

Il canale scoperto in via Riva Reno rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che, pur migliorando l’area, si distingue per un intervento limitato e privo di elementi architettonici innovativi. Il sindaco ha espresso la speranza che piaccia ai cittadini, ma l’intervento sembra mancare di un vero coraggio nel proporre un cambiamento significativo. Si tratta di un esempio di come la riqualificazione possa risultare parziale, lasciando aperto il dibattito sulla qualità e l’efficacia delle scelte adottate

Parlando del canale scoperto in via Riva Reno il sindaco ha detto: spero che vi piaccia. È un esempio di parziale rigenerazione urbana fatta senza coraggio e caratteristiche architettoniche innovative. A Bologna dopo il 1860 ben più estesa rigenerazione fu fatta nel centro di Bologna: via Farini, le piazze Minghetti e Cavour (e altro). In Riva Reno nessun elemento, urbanistico e architettonico ha carattere innovativo. Marco Bruni Risponde Beppe Boni La scopertura di un tratto del canale di Via Riva Reno è una delle scelte più controverse che hanno caratterizzato Bologna nel 2025 con una scia infinita di polemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

