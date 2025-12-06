Ogni volta che il caso di Garlasco sembra fare passi avanti verso la verità, la realtà lo riporta indietro. È accaduto con la condanna di Alberto Stasi per l’ omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, messa in dubbio con il successivo coinvolgimento di Andrea Sempio nelle indagini. Poi è stato il turno della pista del Santuario della Bozzola e del memoriale di Flavius Savu, rivelatasi un vicolo cieco. E infine con la nuova perizia genetica firmata da Denise Albani: un documento attesissimo da inquirenti e difesa da mesi, depositato il 3 dicembre 2025 presso la Procura di Pavia, che avrebbe dovuto chiarire definitivamente, anziché aprire a nuove strade. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Garlasco sospeso tra (clamorose) verità e incertezze: le incognite della perizia Albani