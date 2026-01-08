Il blitz sulle petroliere era legittimo ma ora gli Usa rispettino il diritto marittimo Altrimenti si torna all’Ottocento
Il recente intervento sulle petroliere ha sollevato diverse questioni legali e diplomatiche. Sebbene l’azione fosse formalmente legittima, ora è importante che gli Stati Uniti rispettino il diritto marittimo internazionale. Solo mantenendo un approccio conforme alle norme riconosciute si potrà evitare un ritorno a metodi del passato, come quelli dell’Ottocento, e garantire un corretto rispetto delle regole del mare.
Il blitz in sé era possibile, ma la vera partita si apre ora e tutto lascia presagire che gli Stati Uniti non prendano in considerazione di assumere la postura più corretta secondo le leggi del mare. Nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere legate al Venezuela, una delle quali battente bandiera russa, Giuseppe Cataldi, professore ordinario di Diritto Internazionale all’ Università di Napoli L’Orientale e presidente dell’ Association internationale du droit de la mer, prova a fare chiarezza riguardo all’aderenza dell’ operazione militare al diritto internazionale e della navigazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Blitz in Venezuela, Tajani: “Intervento Usa legittimo. Ora transizione democratica”
Leggi anche: Uno spiraglio per Alberto Trentini, detenuto a Caracas da oltre 400 giorni. Meloni: “Raid Usa legittimo”. Ma Schlein: “Difenda il diritto internazionale”
“Il blitz sulle petroliere era legittimo, ma ora gli Usa rispettino il diritto marittimo; Venezuela, Usa sequestrano petroliere nell'Atlantico e nel Mar dei Caraibi. Mosca: È illegale - Strage a Caracas: Cabello denuncia 100 morti nel blitz per Maduro; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.
“Il blitz sulle petroliere era legittimo, ma ora gli Usa rispettino il diritto marittimo. Altrimenti si torna all’Ottocento” - Il blitz in sé era possibile, ma la vera partita si apre ora e tutto lascia presagire che gli Stati Uniti non prendano in considerazione di assumere la postura più corretta secondo le leggi del mare. ilfattoquotidiano.it
Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it
"Greggio per i terroristi". Cosa c'è dietro il blitz di Trump contro la petroliera al largo del Venezuela - Gli Stati Uniti hanno ufficialmente sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. ilgiornale.it
Trump manda 11 petroliere della Chevron in Venezuela - facebook.com facebook
Gli Usa non si fermano. Dopo il blitz a Caracas ordinano al Venezuela di fornire 50 milioni di barili di petrolio e di rompere con Russia, Cina, Iran e Cuba. Poi sequestrano una petroliera russa nel Nord Atlantico e un’altra nei Caraibi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.