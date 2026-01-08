Il blitz sulle petroliere era legittimo ma ora gli Usa rispettino il diritto marittimo Altrimenti si torna all’Ottocento

Il recente intervento sulle petroliere ha sollevato diverse questioni legali e diplomatiche. Sebbene l’azione fosse formalmente legittima, ora è importante che gli Stati Uniti rispettino il diritto marittimo internazionale. Solo mantenendo un approccio conforme alle norme riconosciute si potrà evitare un ritorno a metodi del passato, come quelli dell’Ottocento, e garantire un corretto rispetto delle regole del mare.

Il blitz in sé era possibile, ma la vera partita si apre ora e tutto lascia presagire che gli Stati Uniti non prendano in considerazione di assumere la postura più corretta secondo le leggi del mare. Nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere legate al Venezuela, una delle quali battente bandiera russa, Giuseppe Cataldi, professore ordinario di Diritto Internazionale all’ Università di Napoli L’Orientale e presidente dell’ Association internationale du droit de la mer, prova a fare chiarezza riguardo all’aderenza dell’ operazione militare al diritto internazionale e della navigazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

