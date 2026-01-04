Uno spiraglio per Alberto Trentini detenuto a Caracas da oltre 400 giorni Meloni | Raid Usa legittimo Ma Schlein | Difenda il diritto internazionale

Alberto Trentini, detenuto a Caracas da oltre 400 giorni, rappresenta un caso delicato che coinvolge questioni di diritto internazionale e relazioni diplomatiche. Mentre Meloni definisce legittimo il raid statunitense, Schlein insiste sulla necessità di rispettare il diritto internazionale. La posizione della presidente del Consiglio si distingue per un approccio attento e misurato, riflettendo l’importanza di una gestione equilibrata di questa complessa situazione.

Roma – Stavolta la presidente del Consiglio ha pesato ogni singola parola, calibrando i toni e i mezzi toni. La nota con cui comunica la posizione italiana arriva molte ore dopo il blitz, un ritardo che è strategia, non incertezza. A caldo, Giorgia Meloni si era limitata a garantire la “massima attenzione” per i connazionali in Venezuela: sono tanti, è vero, ma in cima alla lista delle angosce di Palazzo Chigi c’è un nome. È quello di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo a Caracas. Il presidente ha manifestato solidarietà e sostegno alla donna Niente azzardi al buio, dunque. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

