Blitz in Venezuela Tajani | Intervento Usa legittimo Ora transizione democratica

Il ministro Tajani ha commentato l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, definendolo legittimo in relazione alla minaccia percepita. Ha sottolineato che, sebbene gli interventi militari non siano la soluzione preferibile, in questo caso l’azione statunitense è considerata legittima. Ora, ha aggiunto, è importante favorire una transizione democratica nel paese, rispettando i principi di stabilità e sovranità.

«Noi riteniamo che l’uso di interventi militari non sia idoneo a risolvere le questioni. Però nello stesso tempo è legittimo l’intervento statunitense, vista la minaccia che loro intravedevano». Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ospite di RTL 102.5, commentando la situazione in Venezuela dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. La posizione sull’intervento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Blitz in Venezuela, Tajani: “Intervento Usa legittimo. Ora transizione democratica” Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale" Leggi anche: Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, Meloni: «No alla forza ma azione difensiva legittima». Opposizioni contro l’attacco; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; La cronaca della giornata - IL LIVEBLOG. Blitz in Venezuela, Tajani: “Intervento Usa legittimo. Ora transizione democratica” - Il ministro degli Esteri difende l’azione statunitense contro Maduro: «Non amo gli interventi militari, ma c’era una minaccia» ... msn.com

Venezuela, Tajani: “L’intervento degli Usa è stato legittimo, intravista una minaccia nel narcotraffico” - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato "legittimo", vista la "minaccia" che Washington "intravedeva" nel "narcotraffico" ... dire.it

Tajani, 'intervento in Venezuela legittimo, emergerà dal processo' - "Riteniamo che gli interventi militari non siano idonei a risolvere le questioni ma è legittimo l'intervento Usa in Venezuela vista la minaccia che loro intravedevano, e questo emergerà nel processo a ... ansa.it

The Epoch Times Italia. . Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per quella che ha definito un’“operazione perfetta” in Venezuela, dopo il blitz che ha portato alla cattura dell’ex leader venezuela - facebook.com facebook

Dietro la condanna di #XiJinping per l'arresto di #Maduro. Per la #Cina il blitz Usa in #Venezuela è un colpo duro (e lo spostamento a destra di #Argentina #Cile #Bolivia #Ecuador fa vacillare il piano di Pechino sul «grande Sud») x.com

