Il bimbo soffocato l’omicidio della madre lo smembramento Ho la coscienza a posto

Durante il lockdown a Genova, una donna si presenta in questura dichiarando di essere andata a trovare la madre, che si sarebbe tolta la vita impiccandosi. La vicenda si intreccia con tragici episodi di violenza e mistero, tra il sospetto di omicidi e altri gravi reati. Un’indagine che richiede attenzione ai dettagli e rispetto per le persone coinvolte, nel rispetto delle procedure giudiziarie e della sensibilità delle circostanze.

Una donna si presenta in questura a Genova. Sono i giorni del lockdown: dice di essere andata a trovare la madre, ma questa si era tolta la vita, impiccandosi. A causa dello choc, afferma ancora, l'avrebbe fatta a pezzi, messi in dei sacchetti e chiusi in uno sgabuzzino. Inizia così la storia giudiziaria di Giulia Stanganini, 37enne all'epoca dei fatti, e condannata in tre gradi di giudizio per duplice omicidio. Perché la morte della madre era solo la punta dell'iceberg. Questa è una vicenda particolare, che in realtà ha inizio con un infanticidio, un tipo di reato che purtroppo continua a comparire nelle cronache. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il bimbo soffocato, l’omicidio della madre, lo smembramento. “Ho la coscienza a posto” Leggi anche: Salento, bimbo di otto anni trovato morto in casa: il cadavere della madre rinvenuto in mare | Ipotesi omicidio-suicidio Leggi anche: Arezzo, bimbo morto soffocato all’asilo: non è indagata la maestra che lo ha soccorso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il bimbo soffocato, l’omicidio della madre, lo smembramento. “Ho la coscienza a posto” - La vicenda giudiziaria di Giulia Stanganini, condannata a 27 anni per l’omicidio del proprio figlio e della propria madre. ilgiornale.it

Bimbo soffocato da un giocattolo La Procura: "Processate la madre" - "Non vigilò sul piccolo Nicolas nonostante il bambino giocasse in una zona impervia, potenzialmente pericolosa". ilrestodelcarlino.it

#Calvagese | Bimbo morto per monossido, ispezione nella villetta Da stamattina i tecnici del Nucleo investigativo antincendio territoriale di Milano, con una squadra giunta da Pavia e un tecnico di Ats, sono entrati nella villetta e hanno cominciato gli accertame - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.