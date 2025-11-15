Arezzo bimbo morto soffocato all’asilo | non è indagata la maestra che lo ha soccorso

(Adnkronos) – Non è indagata la maestra che per prima ha tentato di salvare il piccolo Leonardo Ricci, il bimbo di due anni morto dopo essere rimasto soffocato perché impigliato con il giubbotto a un ramo nel giardino dell’asilo ‘Ambarabà ciccì coccò’ di Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Lo precisano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arezzo, bimbo morto soffocato all’asilo: non è indagata la maestra che lo ha soccorso

