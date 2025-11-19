Salento bimbo di otto anni trovato morto in casa | il cadavere della madre rinvenuto in mare | Ipotesi omicidio-suicidio
Il piccolo, sul cui corpo ci sarebbero diverse ferite, è stato scoperto nell'abitazione poche ore dopo il ritrovamento della donna a Torre dell'Orso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Doppia tragedia nel Salento: bimbo di 8 anni morto in casa, la madre di Polistena recuperata in mare - Qui, infatti, sono stati ritrovati i cadaveri di un bimbo di 8 anni morto in casa e quello della madre ritrovato nelle acque dell’Adria ... Riporta corrieredellacalabria.it
