Salento bimbo di otto anni trovato morto in casa | il cadavere della madre rinvenuto in mare | Ipotesi omicidio-suicidio

Tgcom24.mediaset.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piccolo, sul cui corpo ci sarebbero diverse ferite, è stato scoperto nell'abitazione poche ore dopo il ritrovamento della donna a Torre dell'Orso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

