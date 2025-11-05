Presentato alla Mediterranea il libro Mafia and Firm Performance del prof Nicolò | i complimenti del sindaco

“Complimenti al professor Nicolò per essersi cimentato in una fatica editoriale che offre una visione inedita sul fenomeno mafioso e sul suo impatto nella libera concorrenza", con queste parole il sindaco Giuseppe Falcomatà saluta l’ultimo lavoro editoriale del professor Domenico Nicolò, docente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#SicurezzaStradale All’interno del convegno “100 anni di mobilità: dal passato una prospettiva per il futuro”, la Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” – Dipartimento di Ingegneria Gestionale Magistrale – ha presentato un progetto di ricerca de - facebook.com Vai su Facebook

Mafia a Milano, la storica relazione Smuraglia presentata in consiglio comunale (32 anni dopo il deposito) - Trentadue anni dopo il suo deposito, però, non è mai stata presentata alla città e neanche discussa in Consiglio comunale. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Il nuovo libro di Giovanni Guadagna «Come scoprire un cimitero di mafia a San Giuseppe Jato e portarselo a casa» sarà presentato sabato 13 settembre - 30, presso Palazzo Pantelleria Varvaro, in piazza Giovanni Meli 5 a Palermo, la presentazione del libro di Giovanni Guadagna “Come scoprire un cimitero di ... Segnala msn.com

La strategia della mafia sul web raccontata in un libro - S'intitola “Criminalità socializzata” e racconta di come la mafia sia arrivata sul web e faccia promozione sui social network, l'ultimo libro del giornalista reggino Claudio Cordova. rainews.it scrive