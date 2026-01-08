Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, ha recentemente condiviso di aver scoperto la passione per la danza dopo i cinquant’anni. Conosciuto per il suo amore per i balli di gruppo, come la pizzica e i balli greci, ha raccontato le difficoltà iniziali nel seguire il ritmo. Una testimonianza di come anche a tarda età sia possibile avvicinarsi alla danza e trovare nuove passioni.

Conoscevamo il suo amore per i balli di gruppo. Giorgio Parisi, fisico che il mondo ci invidia e premio Nobel nel 2021, ha confessato di aver scoperto la danza - fra l'altro la pizzica e i balli greci - dopo i cinquant'anni e di aver faticato perché all'inizio non riusciva ad andare a tempo. A quanto pare, segue invece con grande disinvoltura il mainstream a proposito della separazione delle carriere. Lui che ha studiato con intuizioni folgoranti quella che gli iniziati chiamano la fisica del disordine, ripete invece come un portavoce le tesi dell'Anm e ieri si è schierato con il fronte del no, in vista del prossimo referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il balletto di Parisi con il "fronte del no"

