Elezioni Regionali | Di Fenza il consigliere del balletto con Rita De Crescenzo si candida con Forza Italia

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale Di Fenza, finito nella bufera per il balletto coi tiktoker e la bandiera italiana, si ricandiderà alla Regione Campania: sarà in lista con Forza Italia e sosterrà Cirielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

