Elezioni Regionali | Di Fenza il consigliere del balletto con Rita De Crescenzo si candida con Forza Italia
Pasquale Di Fenza, finito nella bufera per il balletto coi tiktoker e la bandiera italiana, si ricandiderà alla Regione Campania: sarà in lista con Forza Italia e sosterrà Cirielli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
https://www.comune.sarego.vi.it/novita/elezioni-regionali-del-23-e-24-novembre-2025-apertura-dellufficio-elettorale-per-gli-adempimenti-relativi-alla-presentazione-delle-candidature/ - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali: Di Fenza, il consigliere del balletto con Rita De Crescenzo, si candida con Forza Italia - Pasquale Di Fenza, finito nella bufera per il balletto coi tiktoker e la bandiera italiana, si ricandiderà alla Regione Campania: sarà in lista con Forza ... Si legge su fanpage.it
Campania, sorpresa di FI: nelle liste c'è Pasquale Di Fenza, il consigliere del video con la Tiktoker De Crescenzo - Pasquale Di Fenza, ex Azione e protagonista di un video virale con Rita De Crescenzo, è la sorpresa di Forza Italia alle Regionali in Campania. Lo riporta tag24.it
Regionali Campania, Forza Italia presenta la lista a Napoli: Guido Grillo capolista, tra i candidati anche Pasquale Di Fenza - A suscitare particolare attenzione è la candidatura di Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, recentemente al centro delle cronache per un video diffuso sui social dalla tiktoker Rita De Cr ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com