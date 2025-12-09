Colf badanti e babysitter | dal 2026 aumenti fino a 83 euro al mese per le famiglie

Colf, badanti e babysitter costeranno dai 52 agli 83 euro al mese in più alle famiglie dal 2026. L’aumento arriva dall’entrata in vigore degli adeguamenti retributivi previsti dal nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, firmato da associazioni datoriali e sindacati a fine ottobre e già operativo dal 1° novembre. Ma gli scatti economici partiranno dal prossimo gennaio. Il contratto introduce una serie di novità: aumenti salariali graduali fino a 100 euro lordi mensili, maggiore tutela per maternità e assistenza ai familiari disabili, un rafforzamento del sistema bilaterale e un intervento significativo sulla rivalutazione annuale dei minimi retributivi in base all’inflazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

